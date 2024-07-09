Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:36

Кожевников: «Не думаю, что у Гусева в НХЛ будет что-то шедевральное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию по поводу возвращения российского нападающего Никиты Гусева в НХЛ.

«Я не думаю, что там будет что-то шедевральное. Пожелаем ему удачи. Будем надеяться на то, что у него что-то получится. Игрок-то Никита хороший. Все хоккеисты, которые выходят у нас на серьезный уровень, делают погоду в НХЛ. Талант у Гусева есть, но надо смотреть, понравится ли Никита тренеру, к которому он попадет. Стремление у него, конечно, есть, но посмотрим, что будет. Сомневаюсь я», — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.

Сейчас форвард московского «Динамо» тренируется со своим бывшим клубом в НХЛ «Нью-Джерси».

Источник: «РБ Спорт»
Никита Гусев
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Александр Кожевников
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Крис Патрик стал новым генеральным менеджером «Вашингтона»