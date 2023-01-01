Александр Кожевников: «Овечкин хет-триком поздравил всех россиян с Новым годом»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников похвалил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после хет-трика в ворота «Монреаля» (9:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в ночь на 1 января.

«Александр хет-триком поздравил всех нас с Новым годом. Он просто молодец, красавчик», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ после матча с «Канадиенс».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин провел 39 матчей в регулярке за «Кэпиталз» и набрал 45 (26+19) очков.