Кожевников — об игре Кучерова в НХЛ: «Никита звезда всей лиги. Доказывает, что он великий игрок»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал то, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

7 декабря хоккеист отметился голом и передачей в матче против «Питтсбурга» (3:1). Он установил новый рекорд клуба по продолжительности ассистентской серии, проведя 11-й матч подряд с голевыми пасами.

«Он однозначно звезда, не только игрового дня в НХЛ, но и всей лиги. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших бомбардиров и центровых лиги. Никита делает свою работу. Доказывает, что он великий игрок», — сказал Кожевников «СЭ».

В этом сезоне Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров лиги, набрав в 26 играх 44 (17+27) очка.

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Эван Родригес. Первое место у форварда «Эдмонтона» Зака Хаймана.