Кожевников — об искажении фразы Овечкина в аккаунте NHL Europe: «Идиотов везде хватает»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» раскритиковал европейский аккаунт НХЛ, заменивший в субтитрах речь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с «русские, мы сделали это», на watching.

«Идиотов везде хватает. Мы можем только говорить. Дерьма-то везде хватает. О чем разговаривать. Подлецы и все. Это же руководство, главный редактор. Ничего не можем сделать. Мы-то знаем Сашу. Люди понимают, что он любит свою родину, мы это знаем. Надо, чтобы у нас писали про эту русофобию, подлость. Они сами себя унижают!» — сказал Кожевников «СЭ».

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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