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Кожевников считает, что Бобровский достоин войти в Зал хоккейной славы: «Лучше него сейчас нет никого»

Кожевников считает, что Бобровский достоин войти в Зал хоккейной славы
Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре «СЭ» заявил, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заслужил место в Зале хоккейной славы.

«Очень рад за Сергея Бобровского. Он достоин этого кубка и также достоин войти в Зал хоккейной славы. Лучшим игроком плей-офф НХЛ признали Макдэвида, но ничего страшного. Бобровский лучший на вратарской позиции. Лучше него сейчас нет никого», — сказал Кожевников «СЭ».

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» со счетом 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
Александр Кожевников
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