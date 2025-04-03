Мостовой: «Овечкин — император хоккея!»

Бывший полузащитник сборной России и СССР по футболу Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о погоне хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

В ночь на 3 апреля в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (1:5) Овечкин забил гол, который стал для него 892-м в лиге. Теперь форвард отстает от рекорда Гретцки на 2 шайбы.

«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным. Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей. Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он — император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки», — сказал Мостовой «СЭ».

«Вашингтон» проведет следующий матч 5 апреля против «Чикаго». Александру Овечкину нужно забить 3 гола в оставшихся 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги.

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