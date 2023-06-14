Мостовой: «Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».

«Шикарный финал получился. Много шайб, жаль нашего вратаря. Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды», да и вся команда. Они с трудом попали в плей-офф и дошли до финала. Для них это хороший результат, потому что прыгнули выше своей головы. Можно ли назвать Бобровского лучшим вратарем за последние 15 лет? Безусловно, он один из лучших, но у нас очень много достойных вратарей, и кого-то выделить тяжело», — сказал Мостовой Legalbet.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».