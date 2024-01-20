Защитник СКА Никишин: «Рано думать об НХЛ. Должны сложиться обстоятельства»

Защитник СКА Александр Никишин рассказал, собирается ли он продолжить карьеру в НХЛ.

В 2020 году Никишина в 3-м раунде драфта под общим 69-м номером выбрала «Каролина».

«Я сыграл за СКА во всех матчах этого сезона? Нужно правильно восстанавливаться. Вот и весь секрет. Ну, конечно — сон, витаминчики, апельсинчики. Самое главное — сон. Чем больше спишь, тем лучше восстанавливается организм. А там уже делай, что хочешь. НХЛ? Чего так рано об этом спрашиваете? Сезон идет, мы еще до плей-офф не доползли, а вы про НХЛ... Посмотрим. Когда-нибудь, может быть, как-нибудь. Должны сложиться обстоятельства», — приводит слова Никишина «РБ Спорт».

Никишин сыграл за СКА во всех 53 матчах в нынешнем сезоне КХЛ и набрал в них 43 (12+31) очка.