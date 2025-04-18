Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 73 набранными очками.

На счету 39-летнего россиянина 65 матчей из 82, в которых он забил 44 гола и сделал 29 результативных передач при показателе полезности «+15». Он разделил третье место в списке лучших снайперов сезона в лиге с Тэйджом Томпсоном из «Баффало». Также Овечкин стал лучшим снайпером команды и вторым бомбардиром, уступив Дилану Строуму (82).

В общей сложности на счету Овечкина 1623 (897+726) очка в 1491 матче НХЛ. Он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Монреалем». Стартовая встреча пройдет 22 апреля.