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Сегодня, 09:05

Овечкин — о шайбе в ворота «Нэшвилла»: «Я всегда получаю удовольствие»

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). 39-летний россиянин забросил шайбу в концовке встречи.

«Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, когда создаешь моменты для гола, мне всегда играть весело», — цитирует Овечкина пресс-служба столичного клуба.

39-летний россиянин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков.

Александр Овечкин
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