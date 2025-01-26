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Сегодня, 06:35

Овечкин — о победной серии «Вашингтона»: «Наша система работает»

Алина Савинова
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил победную серию команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэпиталз» выиграли шесть матчей подряд и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком.

«Наша система работает. Вратари показывают очень уверенную игру, а мы блокируем броски и хорошо играем в защите. Играем в умный хоккей. Наше звено испытывало трудности, но, думаю, в матче с «Сиэтлом» мы добились прогресса. Когда команда выигрывает, все в хорошем настроении, и мы хотим, чтобы так дальше продолжалось», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 34 (22+12) очка в 32 матчах. 39-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 875 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, он уступает канадцу Уэйну Гретцки 19 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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