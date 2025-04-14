Овечкин: «Хотелось бы привезти Кубок Стэнли в Россию, но надо сначала выиграть его»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о запрете российским игрокам НХЛ привозить Кубок Стэнли на родину. Это решение было принято лигой в 2022 году.

— Уже три года российским игрокам запрещают привозить Кубок Стэнли на родину. Планируете ли вы в случае победы обратиться к руководству лиги с просьбой посодействовать?

— Надо сначала выиграть. А потом уже об этом говорить. Конечно, хотелось бы привезти кубок домой. Для болельщиков, для всей страны это большой праздник. Если вспомнить тот момент когда мы выиграли: и Кузя (Евгений Кузнецов) привозил, и Орел (Дмитрий Орлов) привозил. И в Челябинске, и в Москве, и в Новокузнецке был большой ажиотаж. Все хотели увидеться, сфотографироваться. Поживем — увидим, — сказал Овечкин.

В этом сезоне «Вашингтон» первым среди других команд лиги вышел в плей-офф и затем гарантировал себе победу в Восточной конференции. За два матча до завершения регулярного чемпионата «Кэпиталз» набрали 109 очков. Кубок Стэнли-2025 стартует в ночь с 19 на 20 апреля.

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