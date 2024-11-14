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Сегодня, 05:10

Овечкин поздравил Малкина с 500 голом в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину и поздравил его с 500-м голом в НХЛ.

«Привет, Евгений. Поздравляю с твоим 500 голом в НХЛ. Это большое достижение. Добро пожаловать в клуб. Так держать», — сказал Овечкин на видео, которое было показано на медиакубе арены в Питтсбурге во время церемонии чевствования Малкина.

17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1162 играх.

Сидни Кросби и Евгений Малкин. Малкину подарили золотую клюшку в честь 500 гола в НХЛ
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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