Овечкин: «Надеюсь, Чаки тоже подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал подписание клубом нового контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы уверены, что эти парни будут делать сэйвы в решающие моменты. Вратри сохраняют нас в игре, и это дает нам возможность оставаться в игре. Надеюсь, Чаки (вратарь Чарли Линдгрен) тоже подпишет контракт, потому что они оба отличные парни, отличные игроки, и та химия, которая сейчас царит у нас в раздевалке, вряд ли захочется что-то менять», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

«Кэпиталз» подписали с 27-летним Томпсоном шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов.