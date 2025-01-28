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Сегодня, 02:05

Овечкин: «Надеюсь, Чаки тоже подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Логан Томпсон и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал подписание клубом нового контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы уверены, что эти парни будут делать сэйвы в решающие моменты. Вратри сохраняют нас в игре, и это дает нам возможность оставаться в игре. Надеюсь, Чаки (вратарь Чарли Линдгрен) тоже подпишет контракт, потому что они оба отличные парни, отличные игроки, и та химия, которая сейчас царит у нас в раздевалке, вряд ли захочется что-то менять», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

«Кэпиталз» подписали с 27-летним Томпсоном шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов.

Логан Томпсон. «Вашингтон» подписал контракт с Томпсоном на 35 миллионов долларов
Логан Томпсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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