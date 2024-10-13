Овечкин: «С каждым сезоном забивать в НХЛ все сложнее и сложнее»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин перед первым матчем в новом сезоне НХЛ отметил, что в лиге становится все сложнее забивать с каждым годом.

«С каждым сезоном забивать в НХЛ все сложнее и сложнее. Команды играют по-другому, вратари действуют по-другому. Мы должны приложить все усилия, чтобы забрасывать шайбы, чтобы выигрывать матчи», — цитирует пресс-служба клуба Овечкина.

39-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На его счету 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги, отставая на 42 гола от рекордсмена Уэйна Гретцки (894).

Матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» состоится сегодня, 13 октября, и начнется в 2:00 по московскому времени.