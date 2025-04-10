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10 апреля, 00:24

Овечкин: «Я до сих пор не могу поверить, что это происходит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Уэйн Гретцки (слева) и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что до сих пор не может поверить, что побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Да, это был потрясающий момент для хоккея, для меня, для «Кэпиталз», для всех болельщиков, очевидно, для моей семьи. И, да, никто не думал, что этот рекорд будет побит, но это просто потрясающий момент для хоккея, для меня. Так что большое спасибо.

Знаете, Гретцки — великий. Он потрясающий. Он был лучшим игроком в истории хоккея. И получить от него поддержку — это потрясающе. Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, очевидно, побить его рекорд. И он был там. Его семья была там. И, да, это самые важные моменты в моей жизни, очевидно. Знаешь, я до сих пор не могу поверить, что это происходит. Но, да, это потрясающее чувство», — сказал Овечкин.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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