Овечкин: «Сейчас уже намного комфортнее себя чувствую»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как чувствует себя после возвращения на лед после травмы.

«Конечно, было нелегко, потому что ритм игры и тренировок отличаются. Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — приводит слова Овечкина пресс-служба его команды.

39-летний россиянин получил перелом ноги 19 ноября и не играл до 29 декабря. Из-за травмы он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».

За свою карьеру Овечкин забросил 873 шайбы в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 21 гол.