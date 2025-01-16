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Сегодня, 06:13

Овечкин: «Сейчас уже намного комфортнее себя чувствую»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как чувствует себя после возвращения на лед после травмы.

«Конечно, было нелегко, потому что ритм игры и тренировок отличаются. Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — приводит слова Овечкина пресс-служба его команды.

39-летний россиянин получил перелом ноги 19 ноября и не играл до 29 декабря. Из-за травмы он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».

За свою карьеру Овечкин забросил 873 шайбы в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) россиянину осталось забить 21 гол.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Собачий вечер» для Овечкина остался без голов. А «Вашингтон» легко победил аутсайдера

Источник: Telegram-канал Alex Ovechkin
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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