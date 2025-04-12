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12 апреля, 01:26

Овечкин назвал хоккеистов, которые могут побить его снайперский рекорд

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, «СЭ»
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль или Остон Мэттьюс могут побить его рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм. Мне повезло — у меня за всю карьеру было очень мало травм. Конечно, они были, но серьезных не было. А так, конечно, есть классные ребята, хорошие, которых я сейчас назвал. Одни из лучших. У них есть хорошие шансы», — сказал Овечкин в проекте FONBET Великая погоня LIVE.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в ворота «Айлендерс» и достиг отметки в 895 заброшенных шайб за карьеру. Для этого ему потребовалось 1486 матчей. Он опередил Уэйна Гретцки (894 гола) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

В эти минуты на «Кэпитал Уан-арене» проходит специальная церемония в честь российского форварда. Перед ее началом 39-летнему россиянину подарили живого козла.

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Александр Овечкин
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