Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обменялся свитерами с форвардом «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром после матча регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Кэпиталз». Овечкин и Копитар забросили по шайбе, на счету россиянина победный гол.

Россиянин сначала вручил словенцу свитер без фамилии, но затем исправился.

Для 38-летнего Копитара этот сезон станет последним в карьере. Он выступает за «Лос-Анджелес» с 2006 года. 40-летний Овечкин с 2005 года играет за «Вашингтон».