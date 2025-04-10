Овечкин обратился к юным фантам: «Если у тебя есть мечта, иди к ней, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет»

10 апреля, 00:34
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в эфире утреннего шоу «Good Morning America» обратился к своим юным фанатам, которые играют в хоккей.
Ребекка Джарвис (ведущая шоу): Я должна спросить, как девушка из Миннесоты, где все, с кем я росла, играли в хоккей в детстве и равнялись на тебя, что бы ты сказал молодому хоккеисту прямо сейчас?
Александр Овечкин: Просто продолжай идти, усердно работай и слушай свою семью, родителей, тренеров. И если у тебя есть мечта, иди к ней, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.
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