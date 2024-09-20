Овечкин объяснил, почему досрочно покинул тренировку «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему досрочно покинул тренировку «Кэпиталз».

«Нужно быть умным, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом. Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге все было хорошо. Потом я уже катался нормально», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября 39-летний хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.

Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.