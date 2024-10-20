Овечкин: «Уилсон — самый крутой парень в НХЛ прямо сейчас»

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру Тома Уилсона. 30-летний канадец забросил победную шайбу в овертайме.

«Том получает награду за то, что делает на льду. Вы видите, что он чувствует это прямо сейчас... самый крутой парень в лиге, так что я рад за него», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

«Вашингтон» с 6 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» лидирует в таблице — 11 очков.