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Сегодня, 06:43

Овечкин: «Уилсон — самый крутой парень в НХЛ прямо сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру Тома Уилсона. 30-летний канадец забросил победную шайбу в овертайме.

«Том получает награду за то, что делает на льду. Вы видите, что он чувствует это прямо сейчас... самый крутой парень в лиге, так что я рад за него», — приводит пресс-служба лиги слова Овечкина.

«Вашингтон» с 6 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» лидирует в таблице — 11 очков.

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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