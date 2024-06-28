Овечкин не получил ни одного голоса при выборе сборных звезд сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не был упомянут в голосовании на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Форвард не получил ни одного голоса при выборе лучшего левого крайнего нападающего.

Первое место занял нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (185 первых мест), второе место — Филип Форсберг из «Нэшвилла» (0 первых и 94 вторых места), третьим стал Кирилл Капризов из «Миннесоты» (1 первое место и 79 — вторых). Всего в списке упомянуты 9 игроков.

Овечкин за карьеру 12 раз выбирался в сборную звезд сезона, 8 раз в первую и 4 раза во вторую. По итогам сезона-2012/13 россиянин одновременно попал в обе команды — на позиции правого и левого крайнего форварда.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.