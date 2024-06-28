Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:26

Овечкин не получил ни одного голоса при выборе сборных звезд сезона НХЛ

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не был упомянут в голосовании на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Форвард не получил ни одного голоса при выборе лучшего левого крайнего нападающего.

Первое место занял нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (185 первых мест), второе место — Филип Форсберг из «Нэшвилла» (0 первых и 94 вторых места), третьим стал Кирилл Капризов из «Миннесоты» (1 первое место и 79 — вторых). Всего в списке упомянуты 9 игроков.

Овечкин за карьеру 12 раз выбирался в сборную звезд сезона, 8 раз в первую и 4 раза во вторую. По итогам сезона-2012/13 россиянин одновременно попал в обе команды — на позиции правого и левого крайнего форварда.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
Обсудить
Читайте также
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Станкович одержал первую победу, клуб не ставит задачу чемпионства. Что происходит в «Спартаке»
Британский аналитик сообщил о рекордных суточных потерях в ВСУ
Верховный суд Дагестана назвал организатором устроившей теракты группы сына Омарова
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Орлов — о словах Конюхова: «Все, кто знаком с Овечкиным, знают, как он любит Россию»
В США раскритиковали контракт Овечкина с «Вашингтоном»
Конюхов: «Плохо отношусь к Овечкину, не уважаю его и руки бы не подал»
Овечкин назвал Макдэвида и Маккиннона своими преемниками в НХЛ
Овечкин показал первые шаги младшего сына на льду
Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Панарин стал 5-м в голосовании за «Харт Трофи», он обошел Макдэвида и Мэттьюса по количеству первых мест

Источник: «Нэшвилл» продлит контракт с Саросом на 8 лет и 62 миллиона долларов