Сегодня, 18:40
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча звезд НХЛ и КХЛ в Москве.
«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании», — приводит слова Овечкина пресс-служба турнира.
Благотворительный матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.