Овечкин — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Уверен, что мы сделаем большой праздник»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча звезд НХЛ и КХЛ в Москве.

«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании», — приводит слова Овечкина пресс-служба турнира.

Благотворительный матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.