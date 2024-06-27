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Сегодня, 18:40

Овечкин — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Уверен, что мы сделаем большой праздник»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от матча звезд НХЛ и КХЛ в Москве.

«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании», — приводит слова Овечкина пресс-служба турнира.

Благотворительный матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Александр Овечкин. Матч звезд НХЛ и КХЛ в Москве летом 2024: дата и место проведения и кто из хоккеистов сыграет

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Матч звезд НХЛ и КХЛ в Москве летом 2024: дата и место проведения и кто из хоккеистов сыграет