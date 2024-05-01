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Сегодня, 06:39

Овечкин подвел итоги сезона: «Я горжусь командой, мы через многое прошли»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре) празднует гол с Томом Уилсоном и Диланом Стоумом.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги сезона НХЛ-2023/24 для своей команды.

«Я горжусь этой командой, мы через многое прошли. Были взлеты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Да, это был веселый год. Это был сложный сезон, но он будет хорошим для ребят, которым нужен был этот опыт», — сказал Овечкин в видеоинтервью, опубликованном на сайте «Вашингтона».

38-летний хоккеист заявил, что это был один из самых сложных сезонов в его карьере. Также Овечкин отметил, что обмен Евгения Кузнецова стал непростым моментом для него.

«Мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бекстрема, Строума — трех центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей команды», — сказал Овечкин.

Игроки &laquo;Вашингтона&raquo; после поражения от &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0-4. Овечкин в четырех матчах плей-офф не набрал ни одного очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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