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Сегодня, 07:14

Овечкин поедет с «Вашингтоном» на выездной матч во Флориду

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, Reuters
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправится с командой на выезде во Флориду, сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» состоится в ночь на 26 ноября. Начало — в 03.00 мск.

«Овечкин поедет во Флориду и будет с командой. Он не будет кататься, но может быть вместе с группой», — сообщает Сильбер со ссылкой на главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери.

&laquo;Вашингтон&raquo; проиграл &laquo;Нью-Джерси&raquo; (2:3) в&nbsp;матче регулярного чемпионата НХЛ. 24&nbsp;ноября 2024 года. «Вашингтон» расклеился без Овечкина. Впервые в сезоне проиграли два раза подряд и начали мучиться в атаке

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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