Александр Овечкин покинул Россию

Агент Александра Овечкина, Глеб Чистяков, в беседе с «СЭ» рассказал о том, что форвард «Вашингтона» покинул Россию.

«Александр Овечкин сегодня покинул Россию. Сегодня он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ с «Вашингтоном», — сказал Чистяков «СЭ».

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 22 сентября.

36-летний россиянин в 2021 году подписал новое соглашение со «столичными» на 47,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне на счету Овечкина 90 (50+40) очков за результативность в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+8». В плей-офф форвард набрал 6 (1+5) очков в шести поединках.