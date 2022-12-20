Овечкин едва не забросил 801-ю шайбу в НХЛ в матче с «Детройтом», но попал в штангу. Видео

Сегодня, 04:56
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был близок к тому, чтобы забросить 801-ю шайбу в НХЛ во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Детройта».
В середине второго игрового отрезка 37-летний россиянин попал в штангу.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).
Во втором периоде игры с «Детройтом» Овечкин сделал 646-ю голевую передачу и опередил по этому показателю Бобби Орра.