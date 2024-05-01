Овечкин: «В январе я боялся, что «Вашингтон» меня обменяет»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пошутил, что что боялся обмена в другую команду из-за низкой результативности в сезоне.

«Что я ощущал, когда в январе у меня было 8 голов? Я боялся, что меня обменяют. Но, слава богу, я все еще здесь. Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись. Я разговаривал с тренером, и мы просто пытались понять, как мне лучше всего начать делать свою работу, забивать, набирать очки», — сказал Овечкин в видеоинтервью, опубликованном на сайте «Вашингтона».

38-летний хоккеист отметил, что даже когда он не забивал, команда все равно боролась за победы. Также Овечкин заявил, многие игроки «Вашингтона» провели не лучший сезон.

«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» (0-4) в первом раунде Кубка Стэнли. Овечкин в плей-офф не набрал ни одного очка. В регулярном чемпионате на его счету 65 (31+34) очков в 79 матчах.