Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Свой гол в ворота «хищников» 37-летний россиянин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Овечкин занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки. Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота