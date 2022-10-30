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НХЛ

Сегодня, 17:17

Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Свой гол в ворота «хищников» 37-летний россиянин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Овечкин занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки. Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Голы в пустые

% голов в пустые

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

56

6,26

2. Александр Овечкин

Россия

1283

784

49

6,25

3. Мариан Хосса

Словакия

1309

525

40

7,62

4. Марио Лемье

Канада

915

690

33

4,78

5. Джером Игинла

Канада

1554

625

32

5,12

6. Эрик Стаал

Канада

1293

441

31

7,03

7. Брэд Маршан

Канада

875

353

31

8,78

8. Джо Торнтон

Канада

1714

430

29

6,74
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Александр Овечкин
НХЛ
Уэйн Гретцки
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