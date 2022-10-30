Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота

Сегодня, 17:17
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Свой гол в ворота «хищников» 37-летний россиянин забил в оставленные голкипером ворота.
По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Овечкин занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки. Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в пустые
|
% голов в пустые
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
56
|
6,26
|
2. Александр Овечкин
|
Россия
|
1283
|
784
|
49
|
6,25
|
3. Мариан Хосса
|
Словакия
|
1309
|
525
|
40
|
7,62
|
4. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
690
|
33
|
4,78
|
5. Джером Игинла
|
Канада
|
1554
|
625
|
32
|
5,12
|
6. Эрик Стаал
|
Канада
|
1293
|
441
|
31
|
7,03
|
7. Брэд Маршан
|
Канада
|
875
|
353
|
31
|
8,78
|
8. Джо Торнтон
|
Канада
|
1714
|
430
|
29
|
6,74