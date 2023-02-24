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НХЛ

Сегодня, 08:37

Овечкин: «У «Вашингтона» все еще есть шанс попасть в плей-офф. Мы стараемся»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Анахайма» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я играл хорошо. Рад, что вернулся, и знаете, я чувствовал игру лучше с каждой сменой. Но следующий матч будет еще лучше. У нас все еще есть шанс попасть в плей-офф. Мы стараемся. Я думаю, что «Вашингтон» провел сегодня хорошую игру, нам не хватило чуть-чуть для победы», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд. «Кэпиталз» впервые с октября 2003 года допустили такую серию поражений.

Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 играх.

Александр Овечкин
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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