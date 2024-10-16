Овечкин — о достижении в 700 передач: «Довольно внушительное число»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2) отреагировал на свое достижение в 700 результативных передач.

В этой встрече 39-летний россиянин отметился двумя ассистами. Он стал седьмым действующим игроком лиги, кто достиг отметки в 700+ голевых пасов за карьеру.

«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, я почти уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, это довольно внушительное число. Приятно быть в такой компании», — приводит The Hockey News слова Овечкина.

Российский форвард был признан первой звездой матча матча «Вашингтон» — «Вегас».