Сегодня, 06:55
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2) отреагировал на свое достижение в 700 результативных передач.
В этой встрече 39-летний россиянин отметился двумя ассистами. Он стал седьмым действующим игроком лиги, кто достиг отметки в 700+ голевых пасов за карьеру.
«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, я почти уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, это довольно внушительное число. Приятно быть в такой компании», — приводит The Hockey News слова Овечкина.
Российский форвард был признан первой звездой матча матча «Вашингтон» — «Вегас».