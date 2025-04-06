«Русские, мы сделали это!» Овечкин о своем рекорде по голам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою рекордную шайбу в НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля форвард забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в лиге. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером в истории турнира.

После гола на стадионе «UBS Arena» в Нью-Йорке прошла торжественная церемония, в ходе которой Овечкин выступил с речью.

«Что за день! Как я всегда говорил, это командный спорт. Без моих парней, всего клуба, тренеров, я бы не стоял здесь. Поэтому, ребята, спасибо вам большое, я очень сильно люблю вас.

Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат. И последнее — всем фанатам по всему миру: русские, мы сделали это! Самое важное: спасибо моим маме, жене, детям. Без вас я бы не стоял здесь», — сказал Овечкин.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.