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Сегодня, 06:39

Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал то, что побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Да, это очень крутой момент, — цитирует Овечкина сайт НХЛ. — Неважно, какой именно это рекорд. Это все равно рекорд, понимаете? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем и стараюсь делать все, что в моих силах».

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. Гретцки в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 820-го гола Александра

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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