Овечкин о рекорде по броскам в створ: «Быть номер один — это нечто особенное»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал то, что он вышел на первое место в истории НХЛ по броскам в створ за карьеру.

23 декабря «Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата обыграли «Оттаву» (3:2 ОТ). Овечкин нанес шесть бросков по воротам соперника и теперь на счету россиянина 6211 бросков за карьеру.

«Это довольно круто. Быть номер 1 в любом зачете — это нечто особенное. Я принимаю это», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своем Twitter-аккаунте.

Ранее рекорд по броскам в створ принадлежал экс-защитнику «Бостона» и «Колорадо» Рэю Бурку (6209).