Овечкин — о матче с «Ванкувером»: «Мы всегда можем отыграться и победить, вне зависимости от счета»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу «Кэпиталз» над «Ванкувером» (6:4).

После двух периодов «Вашингтон» проигрывал со счетом 2:4, но затем забросил 4 безответных шайбы.

«Мы были очень разозлены тем, что случилось во втором периоде. Все ребята отреагировали прекрасно. Думаю, всем видно, на что мы способны, когда играем правильно. Вне зависимости от счета мы всегда можем отыграться и победить», — приводит Washington Hockey Now слова Овечкина.

Овечкин набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи. Также форварда признали первой звездой дня в НХЛ.