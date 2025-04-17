Овечкин — о возможности снова сыграть против Кросби: «Я еще не заканчиваю карьеру»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос об очередном матче против «Питтсбурга», за который выступает канадский форвард Сидни Кросби.

18 апреля «Вашингтон» на выезде встретится с «Питтсбургом» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Важно ли было еще раз сыграть против Кросби? Я еще не заканчиваю карьеру», — приводит слова Овечкина журналист Уэс Кросби.

Также Овечкин рассказал, что они постоянно поздравляют друг с друга с обновлением рекордов в НХЛ. Ранее Кросби побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству регулярных чемпионатов с матчами, в которых он набрал минимум одно очко за игру (20 против 19).

«Это круто. Мы пришли в НХЛ в одно и то же время. Побивать эти рекорды — да, это нечто особенное. Это показывает уважение. Если у него что-то происходит, он бьет рекорды, я всегда пишу ему: «Поздравляю мужик, продолжай в том же духе». Он делает то же самое», — добавил Овечкин.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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