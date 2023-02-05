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Сегодня, 11:33

Овечкин — о карьере: «Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что его мотивирует играть на высоком уровне в своем возрасте.

«Иногда смотришь на достижения... Но я еще не закончил. Если ты что-то делаешь, то все время должен быть лучшим. Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай», — цитирует Овечкина ESPN.

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очков.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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