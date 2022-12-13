Овечкин о погоне за Гретцки: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к рекорду»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что мог быть ближе к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ без сокращения сезонов в 2020 и 2021 году из-за пандемии. 37-летний капитан «Кэпиталз» рассчитывает превзойти достижение великого канадца, но примет и другой исход.

«Мне еще далеко до этого. Может быть, если бы не было пандемии, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть. Постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к рекорду. Если у меня получится, я побью его. Если нет, думаю, что это тоже будет довольно хороший результат», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 797 голами в регулярных чемпионатах. Впереди — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).