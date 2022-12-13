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13 декабря, 17:33

Овечкин о погоне за Гретцки: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к рекорду»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что мог быть ближе к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ без сокращения сезонов в 2020 и 2021 году из-за пандемии. 37-летний капитан «Кэпиталз» рассчитывает превзойти достижение великого канадца, но примет и другой исход.

«Мне еще далеко до этого. Может быть, если бы не было пандемии, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть. Постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к рекорду. Если у меня получится, я побью его. Если нет, думаю, что это тоже будет довольно хороший результат», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Александр Овечкин. Скоро Овечкин побьет еще два вечных рекорда. Что это за достижения?

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 797 голами в регулярных чемпионатах. Впереди — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

Источник: https://www.nhl.com/news/alex-ovechkin-saying-joining-gordie-howe-in-800-goal-club-would-be-pretty-special/c-338682792
Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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