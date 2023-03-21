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Сегодня, 15:51

Овечкин: «Поддержка хоккеистов «Вашингтона» после смерти отца была невероятной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о первых днях в США после смерти отца Михаила Овечкина.

Овечкин-старший скончался 15 февраля на 72-м году жизни, его похороны прошли 18 февраля на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.

«Поддержка ребят была невероятной. Это были тяжелые дни, но команда мне здорово помогла», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Также 37-летний хоккеист прокомментировал то, что после смерти отца мама Овечкина Татьяна посетила игру «Вашингтона» впервые с тех пор, когда «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли в 2018 году.

«Это здорово! Она наслаждается тем временем, что проводит здесь вместе с нами. Каждый день важен для нас. Мы держимся вместе и стараемся сделать все возможное, чтобы просто быть рядом и помогать друг другу», — добавил Овечкин.

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. «Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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