Овечкин — о поддержке Гретцки в гонке за рекордом канадца: «Он на моей стороне»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его стремление побить рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это здорово. Даже когда у меня спад, он иногда пишет мне и говорит: «Не беспокойся об этом. Все придет». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня, это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень здорово», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин 20 октября отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.