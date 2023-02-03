Овечкин — о Кубке Стэнли: «Это заткнуло многих людей. И теперь я могу сказать: «Выкусите!»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей победе в Кубке Стэнли-2018.

«О да. Это заткнуло многих негативно настроенных людей — СМИ, телевизионщиков, фанатов. Это было своего рода облегчением. И теперь я могу сказать: «Выкусите!» — приводит слова Овечкина The Athletic.

В финале Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» переиграл «Вегас» в пять матчах (4-1). В том розыгрыше плей-офф российский форвард стал вторым лучшим бомбардиром, набрав 27 (15+12) очков.

На данный момент его команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 60 очков за 53 встречи.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл за «Вашингтон» 52 матча и набрал 54 (32+22) очка.