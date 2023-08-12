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Сегодня, 15:11

Овечкин — о сыне: «Он меня спрашивает: «Когда я уже буду играть в хоккей?»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после выставочного матча команд звезд российского хоккея и блогеров, который завершал детско-юношеский турнир «Кубок Александра Овечкина», рассказал журналистам об итогах соревнований и выходе на лед вместе со своим 4-летним сыном Сергеем.

«Ажиотаж огромный, вы это видите, — сказал Овечкин. — Ребята довольные, а это самое главное. Ведь все делается для них. Мы будем пытаться сделать турнир более масштабным, приглашать больше команд. Это один из лучших турниров в России. Все хотят в нем участвовать.

Сергей уже на коньках. Сегодня он забил два гола в матче, отдал пару передач. Ему очень нравится хоккей. Он меня спрашивает: «Когда я уже буду постоянно играть?» А я ему отвечаю: «Ты еще пока маленький». Выходить на лед с сыном — мечта любого хоккеиста. Спросил его, где больше понравилось — на Матче звезд НХЛ или здесь? Он сказал, что и там, и там. Хотел бы повторить историю Горди Хоу, который выходил на лед с сыновьями в профессиональном хоккее? Боюсь, нет», — сказал Овечкин.

Форвард «Вашингтона» вместе с сыном Сергеем приехал в Красногорск, где проходит последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина».

Александр Овечкин
Хоккей
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