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Сегодня, 14:52

Овечкин: «Первые дни в «Кэпиталз» чувствовал себя странно. Я был как будто в тюрьме»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об ощущениях в первые дни адаптации в американской команде.

«Первые дни в «Кэпиталз» чувствовал себя странно. Я жил в гостинице, причем в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: «Что я тут делаю?», — приводит слова Овечкина ESPN.

Российский нападающий начал профессиональную карьеру в «Динамо» в 16 лет. На драфте 2004 года выбран «Вашингтоном» под общим первым номером.

На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

37-летний форвард в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очков

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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