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Сегодня, 20:32

Овечкин — о травмах: «Мне не требуются операции. Просто отдых и небольшие корректировки»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, требуются ли ему операции после травм в сезоне-2022/23.

«Конечно, отдых помогает, но мы стараемся заниматься соответствующе. Иногда это помогает, иногда нет. Мои травмы верхней и нижней части тела? Преимущественно у меня были повреждения верхней части. Иногда ты чувствуешь, что не можешь играть, но иногда твое тело готово играть. Даже когда играл, то чувствовал, что что-то не так? Да. Но мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых, небольшие корректировки — и все будет хорошо», — приводит слова Овечкина пресс-служба команды.

В текущем сезоне 37-летний форвард пропустил пять матчей из-за травм.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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