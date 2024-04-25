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Сегодня, 20:09

Овечкин: «Слова Карбери о моей форме? Мне нужно быть терпеливее»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин отреагировал на слова главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери о своей игре в Кубке Стэнли.

Специалист ранее заявил, что россиянин находится не в своей тарелке в плей-офф НХЛ. В двух первых матчах серии первого раунда против «Рейнджерс» 38-летний хоккеист не набрал ни одного очка.

«Это нехорошо. Мне нужно быть более терпеливым, находить открытый лед, помогать своим одноклубникам и привносить больше силовой игры», — цитирует Овечкина журналист Майкл Руссо в соцсети X.

24 апреля «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (3:4) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 27 апреля.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Спенсер Карбери
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