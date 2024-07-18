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Сегодня, 18:13

Овечкин стал вторым среди хоккеистов в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место среди хоккеистов в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

В рейтинге из 100 человек россиянин занял 54-е место. Помимо капитана «Кэпиталз» в список американского издания попали два хоккеиста — нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (22-е место) и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (98-е место).

Лучшим спортсменом XXI века признан 23-кратный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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