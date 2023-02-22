Александр Овечкин об отце: «Он дал мне все свое здоровье, все время»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые высказался о смерти своего отца, Михаила Овечкина.

Овечкин-старший умер 15 февраля в возрасте 71 года. Александр покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву за день до того, как умер его отец. В среду, 22 февраля хоккеист вернулся в США.

«Мы приземлились буквально пару часов назад, я попытался приехать на тренировку как можно скорее. За все это время я катался только один раз. Что я могу сказать, это жизнь. Очевидно, у меня была непростая неделя, как физически, так и психологически. Я хочу поблагодарить фанатов и клуб за поддержку, для меня это очень много значит. Все мои партнеры по команде поддержали меня. Наверное, это самая сложная ситуация и всех, в которые я попадал за всю карьеру в НХЛ. Но, как я уже говорил, это жизнь.

Возможно, моя мама прилетит сюда, в США вместе с братом в следующем месяце, мы будем рядом. Мы стараемся сделать все, чтобы быть вместе в этот тяжелый момент. Сейчас я постараюсь отвлечься от всего, перестроить мозг, получить энергию от одноклубников. Ситуация непростая, но я рад, что вернулся на лед, снова увидел ребят, их улыбки. Это совсем другая атмосфера, не та, в которой я был в последние дни.

Хорошо, что сейчас у нас есть возможность записывать видео, у многих моих друзей отцы умерли еще до того, как появились телефоны и камеры стали доступными, у них не осталось возможности сохранить какие-то моменты навсегда. Отец дал мне все свое здоровье, весь мир, путешествовал со мной по всему свету, приезжал на каждую тренировку, если была возможность. У него было хорошее чувство юмора, он отлично понимал людей. Мы будем скучать по нему», — сказал Овечкин в интервью после тренировки «Вашингтона».

Овечкин пропустил 4 матча «Вашингтона», команда в его отсутствие потерпела 4 поражения подряд. Команда проведет следующую встречу 24 февраля против «Анахайма».