Александр Овечкин выбран первой звездой декабря в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

37-летний россиянин в 15 матчах забил 13 голов и сделал 9 голевых передач, набрав 22 очка.

В декабре Овечкин обогнал легендарного Горди Хоу и вышел на второе место в истории по количеству голов в лиге.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он стал лидером месяца по голам (14), ассистам (17) и очкам (31).

Третьей звездой выбран нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. В 11 играх форвард набрал 22 (13+9) очка.

Ранее лучшим новичком месяца был назван российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков.