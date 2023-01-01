Сегодня, 22:06
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
37-летний россиянин в 15 матчах забил 13 голов и сделал 9 голевых передач, набрав 22 очка.
В декабре Овечкин обогнал легендарного Горди Хоу и вышел на второе место в истории по количеству голов в лиге.
Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он стал лидером месяца по голам (14), ассистам (17) и очкам (31).
Третьей звездой выбран нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. В 11 играх форвард набрал 22 (13+9) очка.
Ранее лучшим новичком месяца был назван российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков.