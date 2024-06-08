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«Наверное, я самый счастливый человек!» Шесть лет назад Овечкин выиграл Кубок Стэнли

Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» 6 лет назад
Александр Овечкин с Кубком Стэнли.
Фото USA Today Sports
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Шесть лет назад, 8 июня 2018 года «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии плей-офф «Вегас» со счетом 4-1.

Самым ценным игроком плей-офф был признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Это просто невероятно! Не знаю, что сказать. Наверное, я — самый счастливый человек! Рад за ребят, за фанатов, за свою семью. Мы выиграли! Не знаю, как я стал таким эмоциональным лидером. Все произошло естественно», — сказал Овечкин в интервью после победы.

Для Овечкина, выступавшего за «Вашингтон» с 2005 года, этот Кубок Стэнли стал первым в карьере. Помимо него, обладателями титула стали еще двое россиян — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

На пресс-конференции Овечкин не смог сдержать слез, сидя рядом с Кубком Стэнли и призом «Конн Смайт Трофи», который вручают лучшему игроку плей-офф.

После этой победы в Кубке Стэнли лучшим результатом «Вашингтона» был выход в первый раунд плей-офф НХЛ — команда доходила до этой стадии в пяти из шести последних сезонов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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